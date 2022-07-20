Polis ekipleri, güvenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapatırken, AYEDAŞ ekiplerince de elektrik akımı kesildi. İtfaiye ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri de dallarını keserek ağacı kaldırdı.

Sürücü aracı durdurarak yolcuları indirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AYEDAŞ ile Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi.

Pendik'te yolcu minibüsünün üzerine ağaç devrildi

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