Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, yaptırdığı estetik operasyonlar yüzünden tanınmaz halde. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Petek Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence", “estetik değil, resmen kafa nakli” gibi yorumlar aldı.

PETEK DİNÇÖZ’ÜN SON HALİ

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün İrfan adında bir erkek çocuğu var. İşte Petek Dinçöz’ün herkesi şaşkına uğratan son hali.