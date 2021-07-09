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Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

09.07.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme şarkılarıyla ve danslarıyla damga vuran Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla görenleri hayrete düşürüyor. Peş peşe yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz’ün değişimi sosyal medyayı salladı.

Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, yaptırdığı estetik operasyonlar yüzünden tanınmaz halde. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Petek Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence", “estetik değil, resmen kafa nakli” gibi yorumlar aldı.

PETEK DİNÇÖZ’ÜN SON HALİ

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün İrfan adında bir erkek çocuğu var. İşte Petek Dinçöz’ün herkesi şaşkına uğratan son hali.

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Petek dincoz

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
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