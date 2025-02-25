Banyodaki çöp kutusunun içinde görünce gözlerine inanamadı! "Kendi kendisine uzayıp kısalıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kişi annesinin tuvaletinin çöpünde gördüğü kahverengi solucana benzeyen yaratığın görselini sosyal medyadan paylaşarak 'Bu ne?' diye sordu. Yaratığın kendisine uzayıp kısaldığını belirten kişinin gönderisi bir anda viral olurken, gönderiye yorum yapan bri doktor bunun bir tenya parçası olduğunu ve annenin acilen doktora görünmesi gerektiğini belirtti.

GENELLİKLE ÇİĞ DANA VE DOMUZ ETİ KAYNAKLI

Denduangboripant Fen Fakültesi Profesörü Chulalongkorn Üniversitesi'nden Doçent Dr. Jessada, bu tip vakaların genellikle çiğ dana ve domuz eti yemeyi seven kişilerde görüldüğünü belirtti. Tenyaların dünyanın her yerinde görülebilen bir parazit türü olduğuna dikkat çekilirken yaygın türlerinin domuz tenyası ve sığır tenyası olduğu ifade edildi.