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  4. Banyodaki çöp kutusunun içinde görünce gözlerine inanamadı! "Kendi kendisine uzayıp kısalıyordu"

Banyodaki çöp kutusunun içinde görünce gözlerine inanamadı! "Kendi kendisine uzayıp kısalıyordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 15:17
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İsmi açıklanmayan bir kişi, evinin banyosunun çöpünde bir tuvalet kağıdının üzerine kendi kendisine uzayıp kısalan garip kahverengi bir yaratık görünce gözlerine inanamadı. Bunun ne olduğunu merak ederek sosyal medyadan görselini paylaştı. Gönderiye cevap veren bir doktor ise bunun bir tenya olduğunu ve kişinin acilen hastaneye gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Banyodaki çöp kutusunun içinde görünce gözlerine inanamadı! "Kendi kendisine uzayıp kısalıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kişi annesinin tuvaletinin çöpünde gördüğü kahverengi solucana benzeyen yaratığın görselini sosyal medyadan paylaşarak 'Bu ne?' diye sordu. Yaratığın kendisine uzayıp kısaldığını belirten kişinin gönderisi bir anda viral olurken, gönderiye yorum yapan bri doktor bunun bir tenya parçası olduğunu ve annenin acilen doktora görünmesi gerektiğini belirtti.

GENELLİKLE ÇİĞ DANA VE DOMUZ ETİ KAYNAKLI

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Denduangboripant Fen Fakültesi Profesörü Chulalongkorn Üniversitesi'nden Doçent Dr. Jessada, bu tip vakaların genellikle çiğ dana ve domuz eti yemeyi seven kişilerde görüldüğünü belirtti. Tenyaların dünyanın her yerinde görülebilen bir parazit türü olduğuna dikkat çekilirken yaygın türlerinin domuz tenyası ve sığır tenyası olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
tenya
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