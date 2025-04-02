Fatih Reşit Civelekoğlu, Volkan Konak'ın ölümü sonrası çirkin sözleriyle tepki çekti! Beyaz TV'den kovuldu

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında sık sık yer alan ve cinsellik üzerine yorumlarıyla gündeme gelen psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu sosyal medyada Volkan Konak paylaşımı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın ölümüne dair Fatih Reşit Civelekoğlu "İyi bilmezdik" dedi. Uzman psikolog "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Bunlar babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kerhaneye götürürler zina ettirirler, alkolle alıştırırlar" ifadeleriyle şoke etti.

TEPKİ YAĞDI

Umreden yeni döndüğünü söyleyen isim Volkan Konak'a dair söylemleri yüzünden çok eleştiri aldığını da ifade etti.

Fatih Reşit Civelekoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda TV yönetiminin talebi üzerine bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu.