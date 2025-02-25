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  4. Boyunu 23 cm uzatmak istedi! Önce kemikleri kırıldı, sonra tedavi edildi: "Dayanılmaz acılar çektim"

Boyunu 23 cm uzatmak istedi! Önce kemikleri kırıldı, sonra tedavi edildi: "Dayanılmaz acılar çektim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 12:32
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TikTok'ta 'le_tremba' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Leo isimli bir adam her zaman daha uzun boylu olmayı hayal ettiğini dile getirerek acı dolu bir estetik operasyon sürecine girdi. Boyunu 23 cm uzatmak için zorlu bir mücadele yaşadığını dile getiren Leo o zamandan beri yaşadığı deneyimi anlattı.

Boyunu 23 cm uzatmak istedi! Önce kemikleri kırıldı, sonra tedavi edildi: "Dayanılmaz acılar çektim"

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki Leo isimli bir adam 2023 yılında 1,93 metre boya ulaşmak için verdiği zorlu mücadeleye başladı. Daha önce 1,68 boyunda olan Leon'un, boyuna 23 santimetre daha ekleyebilmesi için, çok sayıda farklı aşamadan oluşan ve tamamlanması uzun zaman alabilen bir 'bacak uzatma' estetiği operasyonu geçirmesi gerekti. Bu operasyon kapsamında Leo'nun bacakların uzun süre esnetilmesi ve ardından bir fizyoterapist ile çalışılması lazımdı.

UYLUK KEMİKLERİ KIRILDI

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Boy uzatma prosedürünün başlangıcında Leo'nun uyluk kemikleri kırıldı ve kırığın etrafındaki bölgeye, küçük bir vida dışarı çıkacak şekilde bir dizi metal pim ve destek yerleştirildi. Sonraki birkaç hafta boyunca ise bacağına yerleştirilen vidalar her gün belirli miktarda çevrildi. Böylece kemik iyileşirken bacağın kademeli olarak esnetilmesi sağlandı. İstenilen uzunluğa ulaşılması durumunda vida esnetilme işlemi durdurulacak ve bacağın tamamen iyileşmesi beklenecek. Son adımda ise yeni boyuna uyum sağlamayı öğrenebilmesi için Leo bir fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyona başlayacak.

"HEDEFİM 193 CM"

TikTok hesabından boy uzatma ameliyatına yönelik olarak güncellemelerini paylaşan Leo, "Yolculuğum 2023 yılında uyluk kemiğimden ilk bacak uzatma ameliyatını geçirdiğimde başladı. Harici fiksatörlü LON yöntemiyle boyumu 171,5 cm'den 182 cm'ye çıkardım. Şu anki boy: 184 cm Hedef: 193 cm. Bu süreçte dayanılmaz acılar çektim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi boy uzatma estetik
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