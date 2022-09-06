Petek Dinçöz filtreyi abarttı! "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda"

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile apar topar evlendi.

Sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ise dalga konusu oldu.

Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü görenler "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yapıldı.