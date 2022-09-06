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  4. Petek Dinçöz filtreyi abarttı! "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda"

Petek Dinçöz filtreyi abarttı! "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda"

06.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Petek Dinçöz boşanıp gençlik aşkıyla evlenmişti. Son paylaşımı dikkat çeken Dinçöz filtreyi abartınca dalga konusu oldu.

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile apar topar evlendi.

Sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ise dalga konusu oldu.

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Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü görenler "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yapıldı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz serkan kodaloğlu ele
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