Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlendi! İddialı gelinlik

Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri özel hayatıyla gündeme gelen Petek Dinçöz ani bir kararla evlendi. Petek Dinçöz, nişan haberini "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gençlik aşkı olduğu konuşulan Nida Büyükbayraktar ile nişan haberinden kısa süre sonra evlenen Petek Dinçöz Miami'den de döndü.

Ünlü şarkıcı, nikah öncesi yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu, Dinçöz'ün talebi kabul edilince ünlü isim jet hızıyla evlendi.

Bizim çerçevemiz hiçbir zaman boş kalmayacak.Dört evladımız var inşallah ileride evlatlarımız olacak.”