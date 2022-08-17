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Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlendi! İddialı gelinlik

17.08.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir adı Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile anılan Petek Dinçöz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Gençlik aşkı olduğu iddia edilen Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği de gündem oldu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Petek Dinçöz'ün düğününden ilk görüntüler...

Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri özel hayatıyla gündeme gelen Petek Dinçöz ani bir kararla evlendi. Petek Dinçöz, nişan haberini "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gençlik aşkı olduğu konuşulan Nida Büyükbayraktar ile nişan haberinden kısa süre sonra evlenen Petek Dinçöz Miami'den de döndü.

Ünlü şarkıcı, nikah öncesi yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu, Dinçöz'ün talebi kabul edilince ünlü isim jet hızıyla evlendi.

Bizim çerçevemiz hiçbir zaman boş kalmayacak.Dört evladımız var inşallah ileride evlatlarımız olacak.”

İŞTE DÜĞÜNDEN KARELER

Rıza Sarraf ile uzun süre anılan Petek Dinçöz ve işletmeci Nida Büyükbayraktar lüks bir otelde kıyılan nikah ve düğün töreni ile gündeme geldi.

Evliliğini tek celsede bitiren ve Petek Dinçöz kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Dinçöz'ün düğünü Beşiktaş'ta oldu.
Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı.

Petek Dinçöz'ün sade ama iddialı gelinliği de gözlerden kaçmadı. Göğüs dekoltesi tercih eden Dinçöz düğünde bol bol oynadığı anları da paylaştı.
Dinçöz düğünde davetlilere yaptığı konuşmada ise "Bizim çerçevemiz hiçbir zaman boş kalmayacak. Dört evladımız var inşallah ileride evlatlarımız olacak" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
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