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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

27.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarına geçen yıl 55 bin 500 öğrencinin katıldığını, bu yaz ise 100 bin öğrenciyle buluşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında, peygamberler şehri Şanlıurfa'daki 2 bin 113 cami ve 750 Kur'an kursunda eğitimler başladı.

Fatma Koç Camisi'ndeki Kur'an kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Ramazan Tolan, buradaki öğrencilerle sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Tolan, gazetecilere, 9 hafta sürecek yaz Kur'an kurslarının hayırlı olmasını dileyerek, "Biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı, dini bilgileri, Peygamber efendimizin hayatını ve güzel ahlakını çocuklarımıza hem öğreteceğiz hem de yaşamalarına örnek olacağız." dedi.

Kentteki Kur'an kurslarında 3 bin 100 hocanın görev yapacağını aktaran Tolan, ailelerden çocuklarını kendilerine en yakın camiye göndermelerini istedi.

Tolan, çocukların milli ve manevi değerlerle büyümeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizerek, "Geçen yıl pandemi olmasına rağmen, Şanlıurfa'mızdaki yaz kurslarında 55 bin 500 öğrencimiz vardı, inşallah bu sene 100 bin öğrenciye ulaşma hedefindeyiz. Bu konuda halkımızın bize yardımcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çocukların Kur'an kurslarında yapılacak etkinliklerle de dolu dolu zaman geçireceklerini dile getiren Tolan, yaz tatiline çıkan ailelerinde gittikleri yerdeki Kur'an kurslarına çocuklarını gönderebileceklerini kaydetti.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz Kur'an kurslarında hedef 100 bin öğrenci

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