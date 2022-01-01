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Pınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna geldi

01.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Atacan ile 13 yıldır evli olan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme geliyor. Başarılı isim bu defa ailece verdiği yeni yıl pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiriyor. Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.

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Altuğ, geçtiğimiz günlerde "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes vala" yorumuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

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Bu defa aile pozunu paylaşan Pınar Altuğ'un kızının hızla büyüdüğünü gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.2009 doğumlu Su Atacan'ın annesinin boyuna yetiştiğini gören hayranları Altuğ'a 'Kızınız boyunuza gelmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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