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Pınar Altuğ kocasıyla ilgili yoruma kızdı! "Uygun birini bulun boşanıp onla evleneyim"

30.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Atacan ile 13 yıldır evli olan Pınar Altuğ kocasıyla arasındaki yaş farkına takılan takipçisine yine sert çıktı. Aralarında 9 yaş fark olan ünlü çift bu konuda gündeme gelmekten bıksa da takipçileri yine benzer yorumlarda bulundu. Pınar Altuğ ise takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ kocasıyla ilgili yoruma kızdı! "Uygun birini bulun boşanıp onla evleneyim"

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ arasındaki yaş farkı yıllardır gündemden düşmüyor. 9 yaş farkına takılan ünlü oyuncuların takipçilerine ise yanıt vermek Altuğ'a düşüyor.

Yağmur Atacan ile ilgili yorumlara dair konuşan Altuğ, "Benim kocamın umurunda olmaz. 13 yıllık evliyiz hâlâ yaş farkına sallıyorlar. Yağmur'u tanıyan 'neden?' diye sormuyor" demişti.

Pınar Altuğ ne derse desin takipçileri ilginç yorumlar yapmaya devam ediyor. Altuğ son olarak "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes vala" yorumuyla şoke oldu.

Ekran Alıntısı

YORUMA YANIT GECİKMEDİ

Pınar Altuğ bu çirkin yoruma ise yanıt vermeden duramadı. Çocuklar Duymasın diziyle tanınan oyuncu bu takipçiye "Ah hay Allah siz daha uygun birini bulun o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" dedi.

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PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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