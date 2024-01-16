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  4. Pınar Altuğ kocasıyla pozunu paylaştı! Gazze sorusu geldi... "Boyumuzu aşar"

Pınar Altuğ kocasıyla pozunu paylaştı! Gazze sorusu geldi... "Boyumuzu aşar"

16.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşk pozlarını paylaştı. Ancak aşk pozunu Gazze hakkında gelen soru dikkat çekti. Pınar Altuğ ise bu soruyu pas geçmedi.

Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça aktif. Türkiye'yi sarsan büyük depremde de eşiyle birlikte elinden geleni yapan Altuğ yardım ve destek kampanyalarıyla da dikkat çekiyor.


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Sosyal medyada özel hayatına dair de paylaşım yapan oyuncu ve sunucu eşiyle pozlarını paylaştı.

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen ve bu konuya dair sert tepkiler de gösteren oyuncunun pozuna bu sefer bambaşka bir yorum geldi.

Bir takipçi Altuğ'a "Gazze için yayın ya da yardım kampanyası yapmayı ne zaman düşüneceksiniz, depremde eşinizle ikili olmuştunuz bu hassasiyeti Gazze için göremedik. Bir eleştiriydi" yazdı.

Altuğ ise bu yorumu yanıtsız bırakmadı ve "Biz depremde elimizin uzadığı gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalıştık Gazze bizim boyumuzu aşar baksanıza dünya seyirci" dedi.

Hayranlar ise aşk pozlarına "Yağmur yaşlandı Pınar halen genç" yorumlarında bulundu.

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