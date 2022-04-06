Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor! Son hali hayran bıraktı

90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.



Bir dönemin en popüler ismi olan Pınar Dilşeker, özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor.



Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.



Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'tam bir afet' yorumu yaptı.