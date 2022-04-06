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  4. Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor! Son hali hayran bıraktı

Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor! Son hali hayran bıraktı

06.04.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Estetik operasyon geçiren Dilşeker'i gören hayranları 'Tam bir afet' yorumu yaptı.

90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
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Bir dönemin en popüler ismi olan Pınar Dilşeker, özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

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Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor.

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Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.
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Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'tam bir afet' yorumu yaptı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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