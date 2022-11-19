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'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

19.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve zaman zaman tavırlarıyla tepki çeken Faslı oyuncu Younes Belhanda, oynanan bir karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı yöneticiler için yaptığı sert açıklamalar sonrası sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilmişti. Belhanda, bu karar sonrası Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Galatasaray ve Younes Belhanda arasındaki dava sonuçlandı. İşte detaylar...

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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2017 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadroya katılan ve 2021 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda, 2020-2021 oynanan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilerek Sarı-Kırmızılı takımdan olaylı bir şekilde gönderilmişti.

Faslı oyuncu bu fesih sonrası konuyu mahkemeye taşımıştı. Galatasaray ve Younes Belhanda arasındaki dava sonuçlandı.

"DERHAL FESİH"

"DERHAL FESİH"

Bu duruma çok sinirlenen dönemin başkanı Mustafa Cengiz ise Belhanda ile yolların ayrılması kararı aldı. Bu da kamuoyuna, "Belhanda’nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" sözleriyle yansıtılmıştı.

FIFA'YA GİTTİ

FIFA'YA GİTTİ

Bunun üzerine Belhanda önce FIFA’ya gitti, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Manevi talep kabul edilmezken sözleşmeye göre yaptırımlar ile verilen cezaların ödenmesine karar verildi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, karar için CAS’a temyize gitti. Belhanda da buna karşılık verdi.

YABANCI AVUKATLAR SAVUNDU

YABANCI AVUKATLAR SAVUNDU

15 Kasım’da Lozan’da görülen davada Galatasaray’ı avukat olarak Petek Arslan ile Süleyman Anıl Özgüç, Adana Demirspor’u da Umur Varat ile Aygin Kuruloğlu temsil etti. Belhanda’yı da yabancı avukatlar savundu.

DAVA GERİ ÇEKİLDİ

DAVA GERİ ÇEKİLDİ

İlk duruşmada, duruşma başkanının önerisi üzerine taraflar el sıkıştı ve iki taraf da davalarını geri çekmeyi kabul etti. İstanbul’a 2 bin 290 kilometre uzakta, futbolcunun vekiliyle el sıkışan Galatasaray, yapılan protokole göre ödeme yapmayı kabul etti ve sorun halledildi.

AYRILIĞI İÇİN AÇIKLAMA

AYRILIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Belhanda, geçtiğimiz dönemde Fransız basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılığı ile ilgili olarak şu açıklamaları yapmıştı; "Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı. Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?"

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son dakika belhanda Aygün Aydın

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