'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

AYRILIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Belhanda, geçtiğimiz dönemde Fransız basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılığı ile ilgili olarak şu açıklamaları yapmıştı; "Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı. Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?"