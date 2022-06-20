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Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

20.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı.

Fazıl Say, Marmaris Amfi Tiyatro'daki etkinlikte, festivali gerçekleştiren Marmaris Kültür Sanat Derneğini (MAKSAD) kutladığını ve gönülden desteklediğini söyledi.

Festivalin küllerinden doğan "Anka Kuşu" temasını anlamlı bulduğunu belirten Say, "Bu tema hepimiz için anlamlı. Marmaris'te geçen yıl o korkunç yangında ormanların yok oluşunu düşününce Marmaris'in de küllerinden yeniden doğması bunun için bir unsurdur. Doğayı korumak için varız hep de koruyacağız. Seçtiğim eserlerde doğayı ve insanı sahiplenen bestelerim başyapıt eserleri olacak." dedi.

Konuşmasının ardından sahne alan Say, kendi bestelerinin yanı sıra dünyaca ünlü büyük müzisyenlerin de eserlerini çaldı.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin dinlediği konser 1,5 saat sürdü.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris'te konser verdi

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