YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

21.09.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 35 yıl önce eşi ve babasının da bulunduğu 12 yakını katledilen Şehmuz Güngör: - "Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler"

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (61) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

​​​​​​​Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı, hayatını kaybedenler için dua etti.

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Terör örgütünün Kürtlerin düşmanı olduğunu kaydeden Güngör, "Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler." diye konuştu.

Mehmet Nuri Güngör de saldırının üzerinden 35 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi taze olduğunu ifade ederek, terör örgütünü kınadığını ve lanetlediğini bildirdi.

Terörle mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Güngör, "Toplanma amacımız, bizleri burada yok etmeye çalışanlara karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbetini beklediğimizi göstermektir." dedi.

Fatma Güngör de yaşananları anne ve babasından hep dinlediğini, insanların terör örgütü tarafından katledilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Güngör, "Bir çocuk masallarla büyüyor. Biz terörün yaptığı olaylarla büyüdük. Onları kınıyor, lanetliyoruz. Her daim biz buradayız. Yıllar geçse de bu olayı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

- Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 35 yıl önce eşi ve babasının da bulunduğu 12 yakını katledilen Şehmuz Güngör: - "Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı her

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
pkk Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:50
Öğle
12:08
İkindi
15:35
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Aydın Eczanesi
Sirnakmerkez
Bahar Eczanesi
Cizre
Bilin Eczanesi
Silopi
Sevgi Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.