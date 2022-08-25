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Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

25.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince 5 bin plastik su şişesi ile hurda bir çöp kamyonu kullanılarak yapılan "mobil askeri füze rampası" görünümlü araçla atıklara dikkat çekildi.

Bu yıl Samsun'un ev sahipliğinde 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in başkalığında öğretim elemanları ve öğrencilerce, çevreye ve atıklara dikkati çekmek amacıyla "Sıfır atık, atıktan sanata" çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yaklaşık 5 bin plastik su şişesi kullanılarak hurda bir kamyonda, "mobil askeri füze rampası" görünümlü çalışma ortaya çıkarıldı. Ayrıca atık kağıtlardan füze, havan topu görünümlü eserler yapılarak "Mühim-Mat" adlı enstalasyon sergisi açıldı.

"Mobil askeri füze rampası" görünümlü araç fakülte bahçesinde, "Mühim-Mat" sergisi de fakülte binasının içinde bir ay boyunca görülebilecek.

Prof. Dr. Eker, gazetecilere, eserlerini sıfır atık kapsamından yola çıkarak tasarladıklarını, atıkları sanata dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atık plastiklerden sanatsal tasarım ortaya koyduklarına işaret eden Eker, "İlkadım Belediyesinden eski bir hurda çöp kamyonunu aldık. OMÜ'den, Samsun Büyükşehir Belediyesinden, SASKİ'den ve İlkadım Belediyesinden atık malzemeler temin ettik. Çöp kamyonu, taşıdığı çöpe kaide olarak bir sanat eserine zemin oluşturdu. Atık malzemelerden füze rampası tasarladık. Çalışmamız 7-8 ay sürdü." dedi.

Eserlerini tamamladıktan sonra ziyarete açtıklarını dile getiren Eker, "Askeri mühimmat malzemelerinden füze, havan topu imgelerini sanat eserlerine dönüştürerek, savaş ile sanatı daha insani değerleri taşıyabilecek, daha yumuşak değerler, görüşler ile destekleyebilecek bir kurgu yaptık. Samsunluları eserleri görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

Plastik su şişeleri ve hurda kamyondan "mobil askeri füze rampası" çalışması yapıldı

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