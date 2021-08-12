PopStar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı: Patronun elinden aldım kızı...

'Paylaş Benimle' programının sunucusu Gökhan Çınar'a çocukluğundan pavyona uzanan geçmişini anlatan Mehtap Yılmaz, bugüne kadar YouTube'da ve birçok platformda pek çok kez yayınlanan hayat hikayesinden farklı detayları itiraf etti. Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanıdı. O dönem bir anda Türkiye’nin gündemine oturan genç kadın, binle

"KIZLARI AYILTMAYA ÇALIŞIYORLAR Kİ..."

Tv8’de yayınlanan ‘Paylaş Benimle’ programına katılan Mehtap Yılmaz acı dolu hikayesini şöyle anlattı: Annem ve babam ayrıldığında 11, 12 yaşındaydım. Ama onlar zaten ayrıydı… Sevgi ile büyüyen bir çocuk değildim.

Anne ve babamın bir gün bile birbirini sevdiğini görmedim. Boşandıktan sonra iki çocuk babaya iki çocuk anneye verildi. Ben annem ile kaldım. Bir yaşam mücadelesine girdik. Sekreterlik yaptım. Benzinlikte cam silip pompacılık yaptım. Biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse insanlar seni kullanmaya çalışıyor öyle ortamlarda. Onu hissettim, mecbur bir süre bu işleri yaptım.

Bir kız arkadaşım, beni yemeğe çağırdı. Canlı müzik yapılan bir mekandı, arkadaşım ‘senin sesin çok güzel’ dedi. Mikrofonu bana verdiler, bir şarkı okudum. Orda bana ilgi alaka oldu, teklif geldi. ‘Burada şarkı söyler misin?’ dediler, ben de kabul ettim. Orada kitlem oluştu, bir anda şarkıcı oldum. Sonra bu süreç pavyona kadar gitti.

Ben hiçbir zaman pavyonda masaya oturmadım. Hep sahnedeydim, teklif gelince kabul etmiyordum, onlar da işime son veriyordu. Sadık hocam ile çok gezdik. Sonunda masaya oturmadan altı yerde sahne alan solist olarak kabul ettirdim kendimi. Orda o kızları görünce, ‘ben nereye düştüm, ne bu cehennem mi?’ dedim. Ben sahnemi bitirip gidiyordum. Hiçbir zaman orada gülmedim, hep ciddiydim. Kulise giriyordum 10 tane kız, sırayla yatıyordu hepsinin üstünde masa örtüsü… Kızları ayıltmaya çalışıyorlar ki müşterinin masasına tekrar gitsinler diye! Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!