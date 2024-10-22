Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını bile değiştirmişti! Açıldı, botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Alaturka'yla tanınan Özlem Güneş bir süre önce tesettüre girdi. Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söylemiş ve ilahiyat okumuştu.

Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" demişti.