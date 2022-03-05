Popstar yarışmasıyla ünlenen Serkül Kan son haliyle şaşkına çevirdi! Bakın Popstar yıldızı şimdi ne yapıyor?

Serkül Kan, Popstar yarışmasıyla bir döneme damga vuran isimler arasında. Serkül Kan, yarışmanın bitiminden iki yıl sonra yaptığı bir açıklamada, jüri üyelerine kırgın olduğunu çok üstüne geldiklerini açıklamıştı.

Yarışmada Kerim Tekin'in Karbeyaz şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve bazı haftalar birinci seçilen Popstar Serkül, yarışmada engelli bireylerin sesi olma misyonu da edinmişti.

Uzun süredir ekrana gelmeyen Serkül Kan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Serkül Kan'ın paylaşımlarına bakıldığında şarkıcılığı bırakmadığı anlaşılıyor.



Kan, engelli bireyler için yapılan belirli organizasyonlar için sahne almanın yanı sıra belediye organizasyonlarında da şarkı söylemeye devam ediyor.