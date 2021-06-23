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Portekiz Fransa maçı ne zaman? Portekiz Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23.06.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı bugün Portekiz ve Fransa arasında oynanacak mücadelenin ardından son buluyor. F grubunun son maçında karşı karşıya gelen iki takım sahada kozlarını paylaşacak. F grubunun maçlarının da tamamlanmasının ardından üst tura geçilecek ve eleme usulü ile takımlar birbirleriyle mücadele edecek. Portekiz Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020’nin grup aşamaları bugün itibariyle tamamlanıyor. F grubunda bulunan Portekiz Fransa takımları sahada birbiriyle mücadele ederek, galip ayrılmanın hazırlıklarını yapıyor. Almanya ile aynı averaja sahip olan Portekizliler, bu maç için her şeylerini ortaya koyacak. Zor bir maça çıkacak olan Portekiz takımı ikincilik ve üçüncülük için yarışıyor.

Portekiz Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve Mateu Lahoz'un yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Almanya ile aynı averaja sahip olan Portekiz, bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Almanya’nın Macaristan’ı yenmesi muhtemel durumunda Portekiz ikincilik şansını zora sokacak ve üçüncü olmak için yarışacak. En iyi üçüncüler arasında girmesi halinde Portekiz de gruptan çıkabilecek.

Portekiz - Fransa muhtemel 11'ler:

Portekiz - Fransa muhtemel 11'ler:
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Rabiot, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema
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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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