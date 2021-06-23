Portekiz Fransa maçı ne zaman? Portekiz Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020’nin grup aşamaları bugün itibariyle tamamlanıyor. F grubunda bulunan Portekiz Fransa takımları sahada birbiriyle mücadele ederek, galip ayrılmanın hazırlıklarını yapıyor. Almanya ile aynı averaja sahip olan Portekizliler, bu maç için her şeylerini ortaya koyacak. Zor bir maça çıkacak olan Portekiz takımı ikincilik ve üçüncülük için yarışıyor.