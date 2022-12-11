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Portekiz turnuvadan elenince Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler! ''Tüm ülkeyi öldürdünüz!''

11.12.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun yine yedek başlaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan ve takımını hareketlendiren Ronaldo'nun tüm çabalarına rağmen Portekiz turnuvadan elendi. Bu sürpriz sonrası Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez yaptığı açıklamalarla sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, son 16 turunda İspanya’yı eleyen Fas, Portekiz ile karşılaştı. İlk 45 dakika Fas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 51. dakikada oyuna dahil oldu. Portekiz, 2. yarıda baskısını arttırırken, etkili atakları sonuç vermedi. 1-0 biten maç sonrası Fas, tarih yazarak Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Bu olayın ardından Ronaldo'nun kız kardeşi ve kız arkadaşı sosyal medya hesaplarından adeta ateş püskürdü.

İŞTE O SÖZLER

İSVİÇRE MAÇINDA YEDEK KALMASINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İSVİÇRE MAÇINDA YEDEK KALMASINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ronaldo’nun İsviçre maçında yedek kalmasına sinirlenen Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. 11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin (Ronaldo) üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. ‘Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

FAS MAÇINDAN SONRA SABRI TAŞTI

FAS MAÇINDAN SONRA SABRI TAŞTI

Instagram’dan sert bir açıklama yapan Rodriguez şu kelimeleri kullandı;

'Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano sana hayranız.' kelimelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİ İSTİFA İSTİYOR! 'BİR ADAMI ÖLDÜRDÜNÜZ'

KIZ KARDEŞİ İSTİFA İSTİYOR! 'BİR ADAMI ÖLDÜRDÜNÜZ'

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'da bu furyaya katıldı ve Portekiz Teknik Direktörü Santos'u istifaya davet etti. Averio, 'Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu, bir ülkeyi öldürdünüz' ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna ise 'Fernando istifa' hashtagini ekledi.

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