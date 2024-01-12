Pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu... Son paylaşımı gündem oldu! Adeta yıllara meydan okuyor

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozu gündem olmuştu.
Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay yıllara adeta meydan okuyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti.
Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay fit görünümüyle dikkat çekiyor. Güzel sunucu, oyuncu ve manken son olarak spor yaptığı anlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ünlü ismin son paylaşımı gündem oldu. Yıllara adeta meydan okuyan Karatay güzelliğiyle büyüledi. 195 bin takipçisi bulunan ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Takipçileri, 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Yıllara meydan okuyor', 'Işık yüzler ortaya çıkmışlar' gibi yorumlar yapıldı.