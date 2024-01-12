Pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu... Son paylaşımı gündem oldu! Adeta yıllara meydan okuyor

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay fit görünümüyle dikkat çekiyor. Güzel sunucu, oyuncu ve manken son olarak spor yaptığı anlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.