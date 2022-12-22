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PSG'de Messi depremi! Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Kararını iletti... Ayrılıyor

22.12.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki müthiş performansıyla takımının 36 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandıran yıldız oyuncu Lionel Messi için formasını giydiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılacağına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla rekorları alt üst eden ve takımını sırtlayan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik olan parçayı tamamlayarak Dünya Kupası'nı kaldırdı. Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp 13 gole ulaşarak Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmayı da başarırken birçok rekora da imza attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALAYACAK MI? 

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALAYACAK MI? 

Arjantin basınında Lionel Messi için "Leo, dünya şampiyonu olarak birkaç maç daha oynamayı planladığını belirtmesine rağmen, Katar'daki bu Dünya Kupası'nın kariyerindeki sonuncusu olduğunu zaten açıkça belirtmişti. Fikrini değiştirirse, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası mutlak bir rekor olurdu. Binlerce rekordan sadece birtanesi. Dünyanın en iyisi her istediğini yapabilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi 2023 haziran ayında sonlanacak olan yıldız oyuncunun takımdaki geleceği de merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda kariyerinin son dönemine giren Messi için MLS'ten Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Messi'nin PSG'de kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmazken PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi ile görüşmelere başlayacaklarını açıklamıştı.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ"

"GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Messi ile devam etmek istediklerini açıklamıştı. Nasser Al-Khelaifi, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız." açıklamasını yapmıştı.

"BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK"

"BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK"

 İspanyol basını ise Lionel Messi için çok konuşulacak bir habere imza attı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun eski takımı Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edilirken, Mundo Deportivo Messi'nin PSG'de kalma ihtimalini yüzde 90 olarak yorumladı.

KARARINI XAVI'YE İLETTİ 

KARARINI XAVI'YE İLETTİ 

La Vanguardia'da yer alan habere göre Arjantinli yıldızın Barcelona'ya dönme niyetini Xavi ve ekibine bildirdiği belirtildi. Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün bu yaz olup olmayacağı ise yıldız ismin PSG ile yapacağı görüşmeler bağlı. Habere göre Messi'nin yeniden Barcelona forması giymesinin yakın bir gelecekte yaşanacağı öne sürüldü. Öte yandan haberde Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönme habererinin Paris'te kısa süre içinde yayıldığı ve Fransız ekibinin sözleşme yenileme görüşmeleri için geç kalmayacağı belirtildi.

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