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  4. Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf tiksindirdi! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf tiksindirdi! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

04.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ezmeci’nin takipçilerinden biri, "Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor" itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekran Alıntısı

"ÇAYINA BAĞLILIK İÇİN İDRAR KOYUYORUM"

Ünlü psikoloğa gelen son itiraflar gündemi ayağa kaldırdı. Ezmeci’nin takipçilerinden biri, "Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor" itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü psikolog gelen itiraf karşısında, "Ayy çaydan soğudum." yorumunda bulundu.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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