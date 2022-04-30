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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

30.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Karım sakallarımı koparıp geceleri yiyor. Vücudumdaki kıllara başladı..." sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Karım sakallarımı koparıp geceleri yiyor. Vücudumdaki kıllara başladı. Her gün kıllar azalıyor." sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"Bu dürtüsel bir bozukluk olabilir. Pskilolojik destek alması iyi olur." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kaç lira alıyorsunuz bu kadından, iğrenç ve alayı uydurma aptal sorularını hergün şooook diye yayınladığınz için?
aptal bir kadın ve dalga geçen aptal insanlar. bu ulkenin insanından hiçbir halt olmaz
bu yeni Haydar dümen mi oldu şimdi bu ne yaw hep cinsellik soruları başka derdi yok mu insanların Allah'ım yaw

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