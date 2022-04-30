Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Karım sakallarımı koparıp geceleri yiyor. Vücudumdaki kıllara başladı. Her gün kıllar azalıyor." sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"Bu dürtüsel bir bozukluk olabilir. Pskilolojik destek alması iyi olur." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.