Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru mide bulandırdı! "Bu kadarı da olmaz"

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"KOCAM SÜMÜĞÜMÜ YİYOR"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam burnumu silerken sümüğümü yiyor. Seni sevdiğim için yiyorum diyor. Normal mi?" sorusu dikkat çekti.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında "Sevgisini göstermesi için sümüğünüzü yemesine gerek yok. Bu durumu siz de eşinize söyleyebilirsiniz." yanıtını verdi.

"ELTİMİN KOCAMLA VE KARDEŞİMLE..."

Bir başka dikkat çeken soru ise;" Eltimin kocamla ve kardeşimle iki yıldır ilişkisi varmış. Kocam ve kardeşim birbirine bıçak çekti." oldu.

Ezmeci, şaşırtan soruya, "Bu tarz ilişki dinamiklerinin genelde sonuçları travmatik oluyor. Bu işin gerçeğini öğrenmek için ayrı ayrı konuşun." yanıtını verdi.

Ezmeci'ye gelen sorular sosyal medyada gündem olurken pek çok kişi, "Bu kadarı da olmaz" diye sitem etti.