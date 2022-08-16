Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Evli kaynanam öz babamla..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kaynanam babamla iki yıldır ilişki yaşıyor. Annem vefat etti ama kaynanam evli. Eşim sinirli, ne yapmalıyım?" sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

"BABANIZLA KONUŞUP..."

Ezmeci, gelen soruya, "Burada sizin babanızla konuşup, böyle bir durumun etkilerini ve olacak sonuçlarını konuşmanız lazım. Eşinizle de bu durumdan yeni haberiniz olduğunu, onların durumunun sizin evliliğinize yansımaması gerektiğini konuşabilirsiniz." yanıtını verdi.