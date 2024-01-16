Rafet El Roman'ın ardından o da sosyal medyanın diline düştü! Gökhan Özen'in son haline yorum yağdı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekince Rafet El Roman'dan açıklama gecikmedi.



'Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım' ifadelerini kullanan Rafet El Roman'ın son haline 'Bu nasıl bir botoks ya', 'Eski halin daha iyiydi', 'Erkekler estetik yaptırmasın' gibi yorumlar yapıldı.

Rafet El Roman'ın yeni hali konuşulurken şimdi de Gökhan Özen'in son hali gündem oldu. 2000’li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzünde de botoks olduğu iddia edildi.