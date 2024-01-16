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  4. Rafet El Roman'ın ardından o da sosyal medyanın diline düştü! Gökhan Özen'in son haline yorum yağdı

Rafet El Roman'ın ardından o da sosyal medyanın diline düştü! Gökhan Özen'in son haline yorum yağdı

16.01.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Rafet El Roman yüzündeki değişimiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Yüzüne yaptırdığı botoks açıklamasıyla dikkat çeken ünlü ismin ardından şimdi de Gökhan Özen sosyal medyanın diline düştü. Özen'in son halini görenler çok şaşırdı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekince Rafet El Roman'dan açıklama gecikmedi.

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'Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım' ifadelerini kullanan Rafet El Roman'ın son haline 'Bu nasıl bir botoks ya', 'Eski halin daha iyiydi', 'Erkekler estetik yaptırmasın' gibi yorumlar yapıldı.
Rafet El Roman'ın yeni hali konuşulurken şimdi de Gökhan Özen'in son hali gündem oldu. 2000’li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzünde de botoks olduğu iddia edildi.
Yüzündeki değişim dikkat çeken Gökhan Özen'in son haline ise 'Bir tane yakın arkadaşları yok mu bunlara olmamış demiyor mu?', 'Cidden ne hale gelmiş', 'Sana ne yapmışlar böyle ya' gibi yorumlar yapıldı.
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Gökhan Özen Rafet El Roman sosyal medya ele
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