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  4. RAMS Park'ta duygusal anlar! Osimhen golü sonrası Icardi'yi unutmadı, öyle bir şey yaptı ki...

RAMS Park'ta duygusal anlar! Osimhen golü sonrası Icardi'yi unutmadı, öyle bir şey yaptı ki...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.11.2024 16:19
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray Osimhen'in golüyle öne geçerken golcü isim attığı gol sonrası sezonu kapatan Icardi'yi unutmadı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırladı.

Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen ile öne geçti.

OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ KAFA VURUŞU

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Sol taraftan Torreira topu taşırken ceza sahasına ortaladı, yıldız isim Osimhen topa müthiş bir şekilde yükselirken kafa vuruşuyla kaleciyi avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI'Yİ UNUTMADI

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Osimhen'in attığı bu golün ardından stadyumda sezonu kapatan Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' çalarken, Icardi anonsu yapıldı. Osimhen aynı zamanda gol sevincini Icardi formasıyla yaparken Arjantinli yıldız kendisini tribünden alkışladı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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son dakika galatasaray icardi Osimhen
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