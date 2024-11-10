RAMS Park'ta duygusal anlar! Osimhen golü sonrası Icardi'yi unutmadı, öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırladı.
Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen ile öne geçti.
Sol taraftan Torreira topu taşırken ceza sahasına ortaladı, yıldız isim Osimhen topa müthiş bir şekilde yükselirken kafa vuruşuyla kaleciyi avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Osimhen'in attığı bu golün ardından stadyumda sezonu kapatan Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' çalarken, Icardi anonsu yapıldı. Osimhen aynı zamanda gol sevincini Icardi formasıyla yaparken Arjantinli yıldız kendisini tribünden alkışladı.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)