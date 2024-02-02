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Real Madrid'de Arda Güler'e büyük şok! Ancelotti milli oyuncuyu kenara çekti ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 16:56 | Son Güncelleme:
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Arda Güler geçtiğimiz hafta Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmıştı. Las Palmas deplasmanında 81. dakikada oyuna giren Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bu pozisyonun ardından Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı. Milli oyuncu Arda Güler 81. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna dahil oldukta inanılması güç bir pozisyondan yararlanamadı.

KÖTÜ KONTROL ETMİŞTİ

Arda Güler, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Takım arkadaşının verdiği pası iyi kontrol edemeyen genç oyuncu topu kaptırdı ve yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamamıştı.

ANCELOTTI'DEN UYARI

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Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan hoca, genç yıldızı kenara çekti ve Arda'dan, sonraki maçlarda daha iyi bir performans göstermesini rica etti.

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