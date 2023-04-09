Real Madrid Villarreal maçının ardından Valverde ile Alex Baena birbirine girdi! "Çocuğun doğmayacak, eşin düşük yapacak" dedi, maç sonu otoparkta dayak yedi

İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Villarreal olurken, Real Madrid ligdeki 5. yenilgisini aldı ve 59 puanda kalarak bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.
Real Madrid'in beklentilerin aksine rakibine yenilmesi herkesi şaşırtırken, maç sonu yaşananlar bu şaşkınlığı bile herkese unutturdu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte, Real Madrid forması giyen Federico Valvarde rakip takımın oyuncusuna saldırdı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, karşılaşmanın oynandığı esnada deplasman ekibinin oyuncusu Alex Baena ile Valverde tartışma yaşadı.
Daha sonra Real Madrid'in Uruguay yıldızı Valverde, Alex Baena ile ocak ayındaki ilk maçta yaşadığı diyalog nedeniyle otoparkta oyuncuyu bekledi ve sonrasında saldırdığı söylendi.
Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Villarrealli Alex Buena'yı, kendisine ' Çocuğun doğmayacak, karın düşük yapacak' dediğini iddia ederek yumrukladı.
Valverde'nin "Sakın bir daha aileme bulaşma." dediği iddia edilirken, Alex Baena ise iddiaları yalanlayarak "Bu agresif tutumdan dolayı üzgünüm. Böyle bir şey söylemedim." dediği ifade edildi.