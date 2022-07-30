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Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı:

30.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bodrum sadece eğlence ve tatil kenti olarak anılmasın. Sanatın bir mabedi gibi olsun istiyoruz"

Türk resminin yaşayan en önemli temsilcileri arasında gösterilen Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı.

Sanatçı Devrim Erbil, Yalıkavak Mahallesi'nde iç mimar Merve ve Doğancan Aycan'ın mimarlık ve sanatla buluşan mobilya mağazasının tanıtımında onur konuğu olarak yer aldı.

Mağazanın açılışa katılan davetliler, hem özel heykeltıraşların imzası olan heykelleri, projelere özel yaptırılan Aslı Akman imzalı tabloları hem de Devrim Erbil'in yağlı boya ve batik tekniğiyle yapılan eserlerini inceledi.

Devrim Erbil, açılışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, artık Bodrum vatandaşı olduğunu ve sanat hayatının son dönemini burada geçireceğini söyledi.

- "Bodrum sadece eğlence ve tatil kenti olarak anılmasın"

Bodrum'da sanatla ilgili yapılacak çok şey olduğunu anlatan Erbil, "Buranın bir sanat kenti olmasını istiyoruz. Bunun Bodrum'a çok büyük katkı sağlayacağını, bu kente sanatın çok yakışacağını düşünüyorum. Bodrum sadece eğlence ve tatil kenti olarak anılmasın. Çünkü antik çağın en önemli eserlerinin bulunduğu yerin sanatın bir mabedi gibi olsun istiyoruz." dedi.

Erbil, eserlerinin mağazada sergilenmesine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat sadece elit bir kimsenin duvarında olsun istemiyorum. Sanat bütün hayatın içinde yaşasın istiyorum. O yüzden günlük kullanılan eşyalarda, kentlerin duvarlarında, halkın büyük kesimini bir anda kucaklayacak, bunu etkileyecek sanat eserinin, heykelin, resmin, seramiğin insan hayatında duygusal gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Çünkü ben ressam olduğum kadar da eğitimciyim. 50 yıl Mimar Sinan Üniversitesinde hocalık yaptım. Onun için hem eğitimci hem de sanatçı yanımla buradayım. Özellikle çocuklar için çok güzel projelerimiz var. Bunu zaman içinde sizlere göstereceğim. Buradaki eserlerin bir çoğu sergilenmedi. Bu eserlerin ayrıca bir özelliği var. Bir yağlı boya resmin dışındakiler batik tekniğiyle yapılmış. Batik, mumlu ipek üzerine yapılan bir teknik. Bu eserler buraya renk versin diye açtık. Burası çok hoş bir mekan. Resimlerimin de buraya yakıştığını düşünüyorum."

Mağaza sahiplerinden Merve Aycan da Devrim Erbil'in özel müze koleksiyonunu mağazada sergilemeden mutlu olduklarını belirterek, desteğinden dolayı Erbil'e teşekkür etti.

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı:

- "Bodrum sadece eğlence ve tatil kenti olarak anılmasın. Sanatın bir mabedi gibi olsun istiyoruz"

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da sanat eserlerinin sergilendiği mağazanın açılışına katıldı

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