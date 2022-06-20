"Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" saha uygulaması Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan eğitim tırındaki programa, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Altan Aydemir, bazı odaların temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Katılımcılara, proje koordinatörü tarafından dijitalleşme süreci ve önemi anlatıldı. Kovid-19 salgınında dijital platformlardaki yeme içme sektörünün yüzde 100'ün üstünde büyüdüğü, çevrim içi siparişlerin dört kat arttığı vurgulanarak, değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonların siparişte en çok kullanılan araç haline geldiği kaydedildi.

TESK'in bu verilerden yola çıkarak "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" ile Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve çevrim dışı eğitim programı tasarladığı, dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim sitesinin oluşturulduğu belirtildi.

"Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" kapsamındaki eğitimleri tamamlayan işletme yöneticilerine sertifikaları verilecek.

Eğitim tırı, 20 ilde esnafla buluşacak.