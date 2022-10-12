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RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

12.10.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Letonya temsilcisi RFS, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman basına açık tutuldu.

Teknik direktör Viktors Morozs yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışma yapıldı. Antrenman, taktik çalışmayla sonlandı.

A Grubu'nda geride kalan 3 maç sonunda 2 puanla son sırada bulunan RFS, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada 7 puanla lider durumdaki turuncu-lacivertlilere konuk olacak.

RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

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UEFA Avrupa Konferans Ligi a grubu futbol medipol başakşehir

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