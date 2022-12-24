Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı! ''Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Dünya Kupası'na verilen aranın bitmesiyle birlikte Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ekranlara döndü. Karşılaşmanın devre arasında kameralar karşısına çıkan Dilmen, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen: "İlk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batshuayi'ye gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi. Çok anlamsızdı. Batshuayi'yi şimdi çıkarmak zorunda."
Rıdvan Dilmen: "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bu uzatma olaylarını anlayamıyorum. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur"
Rıdvan Dilmen: "Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Daha maçların sonuna çok dakika eklenir. Böyle giderse bu iş çok garipleşir"