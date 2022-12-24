SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı! ''Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez''

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı! ''Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez''

24.12.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonuna 7 dakika ilave edilmesi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, canlı yayında bu konuya değindi. Dünya Kupası'nda uygulanan kuralın Türkiye Ligi'ne de yansımasını değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç ifadeler kullandı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Dünya Kupası'na verilen aranın bitmesiyle birlikte Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ekranlara döndü. Karşılaşmanın devre arasında kameralar karşısına çıkan Dilmen, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İŞTE AÇIKLAMALAR

"ÇOK ANLAMSIZDI"

"ÇOK ANLAMSIZDI"

Rıdvan Dilmen: "İlk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batshuayi'ye gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi. Çok anlamsızdı. Batshuayi'yi şimdi çıkarmak zorunda."

"7 DAKİKA NE OLDU ANLAMADIM"

"7 DAKİKA NE OLDU ANLAMADIM"

Rıdvan Dilmen: "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bu uzatma olaylarını anlayamıyorum. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur"

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR BİTMEZ"

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR BİTMEZ"

Rıdvan Dilmen: "Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Daha maçların sonuna çok dakika eklenir. Böyle giderse bu iş çok garipleşir"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Trabzonspor fenerbahçe spor bahçe maçı maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"

O ücret faiziyle iade edilecek

O ücret faiziyle iade edilecek

Röportajı yapan muhabirden itiraf! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

Röportajı yapan muhabirden itiraf! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Volkan Demirel günler önce söylemişti! Bertuğ Yıldırım'dan müthiş gol...

Volkan Demirel günler önce söylemişti! Bertuğ Yıldırım'dan müthiş gol...

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ücretsiz ve canlı izle!

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ücretsiz ve canlı izle!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.