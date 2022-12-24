Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı! ''Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez''

"7 DAKİKA NE OLDU ANLAMADIM"

Rıdvan Dilmen: "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bu uzatma olaylarını anlayamıyorum. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur"