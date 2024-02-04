Rıdvan Dilmen'den çok ilginç itiraf! ''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada yine gündeme oturdu. Katıldığı bir programda kendi hayatına dair hikayeler anlatan Dilmen, Rıza Çalımbay ile restoran açtıklarını fakat beceremedikleri için 24 saat sonra devrettiklerini itiraf etti.
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