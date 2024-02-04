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  4. Rıdvan Dilmen'den çok ilginç itiraf! ''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''

Rıdvan Dilmen'den çok ilginç itiraf! ''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 16:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada yine gündeme oturdu. Katıldığı bir programda kendi hayatına dair hikayeler anlatan Dilmen, Rıza Çalımbay ile restoran açtıklarını fakat beceremedikleri için 24 saat sonra devrettiklerini itiraf etti.

Rıdvan Dilmen'in 343 Digital YouTube kanalında kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

"HER ANLAMDA BECERİKSİZİM"

Rıdvan Dilmen, “Her anlamda beceriksiz bir adamımdır. Ticaretten anlamam. Rıza Çalımbay ile restoran açalım dedik. 24 saat sonra devrettik, yapamadık.”

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