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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 07:45
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Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe için ilginç ifadeler kullanan tecrübeli yorumcu akıllarda soru işareti bıraktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den ilginç ifadeler kullanıldı.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ÜZMÜYORLAR"

"Bu sene ne Fenerbahçe'yi ne de Galatasaray'ı üzmüyorlar. Bunu net şekilde söyleyebilirim."

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"TESPİTİN DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Mert Hakan Yandaş konusunda geçtiğimiz hafta yaptığımız tespitin doğru olduğunu gördük."

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"BİRİNCİ ALTERNATİFİ MERT HAKAN YANDAŞ"

"Artık şunu görüyoruz ki Szymanski ve Fred'in birinci alternatifi Mert Hakan Yandaş."

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"CENGİZ ÜNDER İLE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU BEN AYNI GÖRÜYORUM"

"Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu'nu ben aynı görüyorum. Ya varlar ya yoklar."

"İRFAN CAN KAHVECİ ÖYLE DEĞİL"

"İRFAN CAN KAHVECİ ÖYLE DEĞİL"

"Varlıklarını gollerle veya maçı çözerek gösteriyorlar ama İrfan Can Kahveci öyle değil. İrfan oyuna da katkı sağlıyor."

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