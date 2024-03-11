Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den ilginç ifadeler kullanıldı.
"Bu sene ne Fenerbahçe'yi ne de Galatasaray'ı üzmüyorlar. Bunu net şekilde söyleyebilirim."
"Mert Hakan Yandaş konusunda geçtiğimiz hafta yaptığımız tespitin doğru olduğunu gördük."
"Artık şunu görüyoruz ki Szymanski ve Fred'in birinci alternatifi Mert Hakan Yandaş."
"Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu'nu ben aynı görüyorum. Ya varlar ya yoklar."
"Varlıklarını gollerle veya maçı çözerek gösteriyorlar ama İrfan Can Kahveci öyle değil. İrfan oyuna da katkı sağlıyor."