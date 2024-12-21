SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratacak şampiyonluk iddiası! Puanını bile açıkladı

Rıdvan Dilmen'den Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratacak şampiyonluk iddiası! Puanını bile açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 09:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı beraberlik zirve yarışında hesapları karıştırırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışına dair oldukça dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile 1-1 berabere kalırken zirve yarışında önemli bir yara aldı.

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı... F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli yönetime tepkiler sürerken yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen değerlendirmesinin son bölümünde şampiyonluk yarışına dair de konuşureken, dikkat çeken bir tahmin de bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"MOURINHO FENERBAHÇE'YE NE VERDİ?"

"MOURINHO FENERBAHÇE'YE NE VERDİ?"

"Büyük kulüpler çok koptuğu zaman teknik direktör değişikliği fayda getirmez, örnek Beşiktaş. Çok puan topluyor Galatasaray, muhteşem oynuyor. Fenerbahçe de özellikle geçtiğimiz yıl iyi kadro yaptı, hocanın da iyi yönetimiyle 99 puanla 2. oldu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi büyük bir ağırlık taşıyor. Teknik direktör Mourinho, Fenerbahçe'ye ne verdi? Türkiye'de antrenör takımı 1 tane var, o da Okan'ın (Buruk) takımı. 3 yedikleri maçta 4 atıyor. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok."

"MOURINHO TAKIMI YERLE BİR ETTİ"

"MOURINHO TAKIMI YERLE BİR ETTİ"

"Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Geçen hafta Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi Fred'i yanına çekti. Çift santrfora döndüğü zaman bunu istiyorum Mourinho'dan. Jose Mourinho'ya ve tüm teknik direktörlere saygım var ama bir teknik direktör takım geçen seneki formatta ne oynamış bakar. Fenerbahçe 99 puan topladı ve geçen sene görevini yaptı."

"MOURINHO 16. HAFTADA BUNU SÖYLEYEMEZ"

"MOURINHO 16. HAFTADA BUNU SÖYLEYEMEZ"

Basın toplantısında Mourinho'nun "Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız." sözleri üzerine: "Mourinho oyuncularından pragmatik olmalarını bekliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü teknik direktörü 16. haftada bunu söyleyemez! Bir teknik direktör bu cümlenin sonunu kullanmamalı."

"TÜRKİYE'DE TEK ANTRENÖR TAKIMI VAR"

"TÜRKİYE'DE TEK ANTRENÖR TAKIMI VAR"

"Türkiye'de bir tane antrenör takımı var o da Okan Buruk'un takımı. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim haziranda gelen teknik direktörüm 15 lig, 6-7 Avrupa maçında hala bu kısır, bet oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiş, bir de götürmüş demektir.''

"FRED BU SENE KAYBOLDU"

"FRED BU SENE KAYBOLDU"

"Amrabat'ı stoperlerin arasına sokunda 3'lü gibi oluyor ve Fred tek kalıyor. Fred tavşan gibi kalıyor orada. Dünyanın en iyi 8'ini getirin yapamaz, Fred bu sene kayboldu. Fenerbahçe, Amrabat'ın oyun kurmasıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Amrabat'ı veya İsmail Yüksek'i tek başına 4-1-4-1'le oynatırsa şampiyonluk yarışında olur."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika Şampiyonluk fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

Canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

Arda Turan adeta isyan etti! "Benim oyuncum değersiz mi?"

Arda Turan adeta isyan etti! "Benim oyuncum değersiz mi?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.