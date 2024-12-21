Rıdvan Dilmen'den Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratacak şampiyonluk iddiası! Puanını bile açıkladı

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile 1-1 berabere kalırken zirve yarışında önemli bir yara aldı.
Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli yönetime tepkiler sürerken yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen değerlendirmesinin son bölümünde şampiyonluk yarışına dair de konuşureken, dikkat çeken bir tahmin de bulundu.
"Büyük kulüpler çok koptuğu zaman teknik direktör değişikliği fayda getirmez, örnek Beşiktaş. Çok puan topluyor Galatasaray, muhteşem oynuyor. Fenerbahçe de özellikle geçtiğimiz yıl iyi kadro yaptı, hocanın da iyi yönetimiyle 99 puanla 2. oldu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi büyük bir ağırlık taşıyor. Teknik direktör Mourinho, Fenerbahçe'ye ne verdi? Türkiye'de antrenör takımı 1 tane var, o da Okan'ın (Buruk) takımı. 3 yedikleri maçta 4 atıyor. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok."
"Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Geçen hafta Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi Fred'i yanına çekti. Çift santrfora döndüğü zaman bunu istiyorum Mourinho'dan. Jose Mourinho'ya ve tüm teknik direktörlere saygım var ama bir teknik direktör takım geçen seneki formatta ne oynamış bakar. Fenerbahçe 99 puan topladı ve geçen sene görevini yaptı."
Basın toplantısında Mourinho'nun "Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız." sözleri üzerine: "Mourinho oyuncularından pragmatik olmalarını bekliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü teknik direktörü 16. haftada bunu söyleyemez! Bir teknik direktör bu cümlenin sonunu kullanmamalı."
"Türkiye'de bir tane antrenör takımı var o da Okan Buruk'un takımı. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim haziranda gelen teknik direktörüm 15 lig, 6-7 Avrupa maçında hala bu kısır, bet oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiş, bir de götürmüş demektir.''
"Amrabat'ı stoperlerin arasına sokunda 3'lü gibi oluyor ve Fred tek kalıyor. Fred tavşan gibi kalıyor orada. Dünyanın en iyi 8'ini getirin yapamaz, Fred bu sene kayboldu. Fenerbahçe, Amrabat'ın oyun kurmasıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Amrabat'ı veya İsmail Yüksek'i tek başına 4-1-4-1'le oynatırsa şampiyonluk yarışında olur."
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