Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Şampiyonluğun favorisi olurlar''

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise’i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından konuşan Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.
"Bazı takımlar çok yorar seni ama bu kadar yormazlar. Osayi'ye kramp girdi, Mert Hakan'ın dizinde problem oldu ve Oosterwolde'nin ayağı burkuldu. Alexander Blessin, dünya çapında bir teknik direktör olacak"
"Union SG, Sparta Prag'dan daha iyi bir takım. Bizim ligimizde, şampiyonluğun en büyük favorisi olur Union SG"
"Fenerbahçe çok güçlü bir rakibi eledi. İsmail hocanın en büyük başarılarından biri, rotasyonu çok iyi uyguladı bu sene ve oyuncuları doğru zamanlarda oynattı. Tebrik ediyorum İsmail hocayı"
"Tadic'in Fenerbahçe için vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu oynamadığı maçlarda görelim. Fenerbahçe, Ali Koç'u haklı çıkardı. Ali Bey, 'Totemimi bozmak zorundayım Ceferin geliyor' sözü vardı ve maça geldi Fenerbahçe kaybetti ama en azından çeyrek finale çıktı"
"Adımın Rıdvan olduğu kadar eminim ki, İrfan Can'a '60 dakika oynatacağım seni bu maç ve Trabzonspor maçında seni ilk 11'de oynatacağım' dedi İsmail Kartal."