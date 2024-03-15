Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Şampiyonluğun favorisi olurlar''

"DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Bazı takımlar çok yorar seni ama bu kadar yormazlar. Osayi'ye kramp girdi, Mert Hakan'ın dizinde problem oldu ve Oosterwolde'nin ayağı burkuldu. Alexander Blessin, dünya çapında bir teknik direktör olacak"