SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Şampiyonluğun favorisi olurlar''

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Şampiyonluğun favorisi olurlar''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise’i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından konuşan Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Canlı Skor

"DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Bazı takımlar çok yorar seni ama bu kadar yormazlar. Osayi'ye kramp girdi, Mert Hakan'ın dizinde problem oldu ve Oosterwolde'nin ayağı burkuldu. Alexander Blessin, dünya çapında bir teknik direktör olacak"

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"Union SG, Sparta Prag'dan daha iyi bir takım. Bizim ligimizde, şampiyonluğun en büyük favorisi olur Union SG"

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİBİ ELEDİ"

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİBİ ELEDİ"

"Fenerbahçe çok güçlü bir rakibi eledi. İsmail hocanın en büyük başarılarından biri, rotasyonu çok iyi uyguladı bu sene ve oyuncuları doğru zamanlarda oynattı. Tebrik ediyorum İsmail hocayı"

"ALİ KOÇ HAKLI ÇIKTI"

"ALİ KOÇ HAKLI ÇIKTI"

"Tadic'in Fenerbahçe için vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu oynamadığı maçlarda görelim. Fenerbahçe, Ali Koç'u haklı çıkardı. Ali Bey, 'Totemimi bozmak zorundayım Ceferin geliyor' sözü vardı ve maça geldi Fenerbahçe kaybetti ama en azından çeyrek finale çıktı"

"ADIMIN RIDVAN OLDUĞU KADAR EMİNİM Kİ..."

"ADIMIN RIDVAN OLDUĞU KADAR EMİNİM Kİ..."

"Adımın Rıdvan olduğu kadar eminim ki, İrfan Can'a '60 dakika oynatacağım seni bu maç ve Trabzonspor maçında seni ilk 11'de oynatacağım' dedi İsmail Kartal."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe UEFA s lig maçın
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

Eylem Tok'un oğlu ambulans çağırmak yerine bu videoyu çekmiş…

Eylem Tok'un oğlu ambulans çağırmak yerine bu videoyu çekmiş…

Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Yeni sezonda her şey bambaşka olacak

Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Yeni sezonda her şey bambaşka olacak

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Karabağ'dan acı son! Son saniyede yıkıldılar

Karabağ'dan acı son! Son saniyede yıkıldılar

F.Bahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku!

F.Bahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.