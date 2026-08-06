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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertliler için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, sahasında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. Maçın golleri 10' Anderson Talisca, 45' Mason Greenwood'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen Sarı-Lacivertliler'e dikkat çeken bir uyarı geldi.

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HEM TEBRİK, HEM UYARI! 

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha! G1

"Alkışlar! Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! Ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın!"

"İNANILMAZ İYİ ANALİZ!" 

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha! G2

"Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hemde skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi!! Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! Bireysel performans odukça iyi! Takımın geneli çok iyi oynadı! Rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabii ki çok çok tecrübeli 2 stoper var!"

"OYUNU İYİ OKUYOR!"

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha! G3

"Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleride çok doğruydu! Bu da İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabii ki! Böyle oluncada taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!"

"SAKIN HA!" 

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha! G4

"3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler!"

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
hocam sen ne diyorsun ya İsmail hoca oyunu iyi okuyor vs Allahım kabus gibi Dünya kulübü Fenerimin başında İsmail Kartal var!
morinho da geldi bu takımın basina ismailin futbolu kadar kaç maç oynatabildi
@cumhur_zerey_1984 BOŞ YAPMA ADAMIN SENİN YŞIN KADAR TECRÜBESİ VAR.
@cumhur_zerey_1984 dünya kulübü derken
şunu konuşturmayın artık. yeter sıktı.
Talisca 60 dakika yeterli..Nasıl iyi okuyorsa oyunu ?¿???
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