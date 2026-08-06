Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, sahasında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. Maçın golleri 10' Anderson Talisca, 45' Mason Greenwood'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen Sarı-Lacivertliler'e dikkat çeken bir uyarı geldi.
"Alkışlar! Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! Ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın!"
"Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hemde skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi!! Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! Bireysel performans odukça iyi! Takımın geneli çok iyi oynadı! Rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabii ki çok çok tecrübeli 2 stoper var!"
"Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleride çok doğruydu! Bu da İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabii ki! Böyle oluncada taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!"
"3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler!"
Okuyucu Yorumları 12 yorum