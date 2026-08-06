Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye beklenmedik uyarı: Sakın ha!

"İNANILMAZ İYİ ANALİZ!"

"Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hemde skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi!! Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! Bireysel performans odukça iyi! Takımın geneli çok iyi oynadı! Rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabii ki çok çok tecrübeli 2 stoper var!"