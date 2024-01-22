Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia! ''Bunu bir yere yazın''

"TÜRKİYE'DE 3 İSİM KONUŞULUR"

“Türkiye’de ilk etapta 3 isim çok konuşulur; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli’nin de hem milli takımda hem de ‘Üç büyükler’de şampiyonluğu önemlidir. Şenol Güneş’in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?”