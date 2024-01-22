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Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia! ''Bunu bir yere yazın''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk hakkında flaş ifadeler kullandı.

Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri...

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"TÜRKİYE'DE 3 İSİM KONUŞULUR"

"TÜRKİYE'DE 3 İSİM KONUŞULUR"

“Türkiye’de ilk etapta 3 isim çok konuşulur; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli’nin de hem milli takımda hem de ‘Üç büyükler’de şampiyonluğu önemlidir. Şenol Güneş’in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?”

"ŞİMDİ DE GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK"

"ŞİMDİ DE GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK"

“Ben bir şey yapan teknik direktörlere bayılırım. Okan Buruk şu an 3. Lig’de olan Akhisarspor ile kupa kazanıp Avrupa’ya götürdü. Yetmedi bütün sezon stadı dolmayan Başakşehir ile şampiyon oldu. Yetmedi şimdi Galatasaray ile şampiyonluk…”

"3 TANE KUPA ALDI"

"3 TANE KUPA ALDI"

“Okan Buruk büyük takım, küçük takım demeden 3 tane kupayı aldı. Bu arada sonucu iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi’nde bir oyun ortaya koydu. Taktiksel varyasyonlar yapmasa Akhisar ile kupa alamazsın, Başakşehir ile şampiyon olamazsın. Geleneğin dışında oyunlar oynuyor.”

"BUNU BİR YERE YAZIN"

"BUNU BİR YERE YAZIN"

"Bunu bir yere yazın; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır. Montella’ya da başarılar diliyorum ama bir gün olacaktır. 'Galatasaray’dan ayrılsın' anlamında söylemiyorum”

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