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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği diğer maçı açıkladı! Galatasaray için puan tahmini yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2024 17:46 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybının yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın fikstürüne dair tahminlerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış oldu.

Mücadelenin ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını da değerlendirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaya kadar 2.64 ortalama ile geldiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, kalan haftalarda bu ortalamanın düşeceğini öne sürdü. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle deplasman maçlarında puanlar kaybedeceğini dile getirdi.

Öte yandan ünlü yorumcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçlarına da değindi. Rıdvan Dilmen, iç sahada 6 maçı kalan Fenerbahçe'nin 16 puanının cepte olduğunu belirtti.

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile berabere kalabileceğini aktardı. Yine iç sahadaki Adana Demirspor maçının da zorlu geçeceğini söyleyen Dilmen, buna karşın Fenerbahçe'nin kazanacağını öne sürdü.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın ise iç sahadaki 5 maçını da kazanacağını iddia etti. Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe derbisini dışarıda bırakan ünlü yorumcu, Galatasaray'ın RAMS Park'taki kalan maçlarında fire vermeyeceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın deplasmanlardaki tüm maçlarının zor olduğunu ve iki takımın da dış sahada puan kaybedeceğini dile getirdi.

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