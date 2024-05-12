Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi! "Fenerbahçe derbiyi kazansa bile..."

"Aslında Galatasaray'ın hüneri şurada 3 puana iniyor fark 1 puan alıyosunuz 4'e çıkıyo sonra 6'ya çıkıyor. Maç berabere dahi bitmiş olsa Galatasaray %99 şampiyondu ama bu gol o kadar rahatlattı ki 6 puanlık fark çok önemli. Mesela Konya'yı yenmek zorunda değilsin. Derbiyi Fenerbahçe kazansa bile ihtimal çok düşük."