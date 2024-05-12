Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi! "Fenerbahçe derbiyi kazansa bile..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe de rakibini 3-0 mağlup ederken Sarı-Kırmızılılar'ın da kazanması sonrası puan farkı değişmedi.
Karşılaşmalar sonrası TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı %99 şampiyon olarak ilan etti.
"Galatasaray'ın Alanya dahil olmak üzere en zor maçını Karagümrük olarak nitelendiriyordum. Çünkü tamamen bu maça endeksli bir Karagümrük vardı."
"Fenerbahçe maçının ikinci yarısını izlemedim ve Galatasaray maçı şampiyonluk maçı oldu bir anda bence."
"Galatasaray kolay iş becermiyor. Öyle kritik dakikada gol yiyorsunuz ki rakip öne geçiyor ve soyunma odasına giderken ben RAMS Park'ta kaybedersem şampiyonluk gidiyor soyunma odası bu."
"Galatasaray'ın 60 ile 70 arası stoperlerini de öne çıkardı ve rakibi arkaya itti. Okan Buruk'un yaptığı Kerem Demirbay, Berkan Kutlu değişikliğini ben olsam yapmazdım."
"Aslında Galatasaray'ın hüneri şurada 3 puana iniyor fark 1 puan alıyosunuz 4'e çıkıyo sonra 6'ya çıkıyor. Maç berabere dahi bitmiş olsa Galatasaray %99 şampiyondu ama bu gol o kadar rahatlattı ki 6 puanlık fark çok önemli. Mesela Konya'yı yenmek zorunda değilsin. Derbiyi Fenerbahçe kazansa bile ihtimal çok düşük."