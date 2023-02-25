Rıdvan Dilmen galibiyeti değerlendirirken, bombayı patlattı! "Arda Güler'i istiyorlar"

"LİDERLE FARK 6'YA İNDİ"

Fenerbahçe'nin sezon adeta yeni başlamış gibi sahada istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Dilmen "Fenerbahçe'de bir sezon başı isteği ve top rakipteyken oyununu gördüm. Fenerbahçe'nin bir artısı bu. Maçı garantiye alması için Crespo-Arao değişikliği yapması lazım. Bence Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü diye düşünüyorum." dedi. "İlhan hocanın takımından eser yok" Konyaspor'un İlhan Palut döneminden çok uzakta bir görüntü çizdiğini vurgulayan Dilmen "Verilen aradan sonra herkesin metal olarak, fiziksel olarak düşmesi normal. Özellikle İlhan hocadan sonra o kompakt Konyaspor'dan eser yok." dedi.