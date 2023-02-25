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Rıdvan Dilmen galibiyeti değerlendirirken, bombayı patlattı! "Arda Güler'i istiyorlar"

25.02.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup ederken, bitiş düdüğünün çalmasının ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. Maça dair yorumlarını aktaran Dilmen, genç oyuncu Arda Güler için de çok konuşulacak bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe erteleme maçında sahasında Konyaspor'u konuk ederken, mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadeleyi 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Konyaspor karşılaşmadan puansız ayrılırken, mücadelenin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Dilmen, mücadelede bugün 18 yaşına giren ve Başkan Ali Koç'un maç öncesi sahada sarılarak kutladığı Arda Güler için de aldığı bir duyumu açıkladı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ...

"LİDERLE FARK 6'YA İNDİ"

"LİDERLE FARK 6'YA İNDİ"

Fenerbahçe'nin sezon adeta yeni başlamış gibi sahada istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Dilmen "Fenerbahçe'de bir sezon başı isteği ve top rakipteyken oyununu gördüm. Fenerbahçe'nin bir artısı bu. Maçı garantiye alması için Crespo-Arao değişikliği yapması lazım. Bence Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü diye düşünüyorum." dedi. "İlhan hocanın takımından eser yok" Konyaspor'un İlhan Palut döneminden çok uzakta bir görüntü çizdiğini vurgulayan Dilmen "Verilen aradan sonra herkesin metal olarak, fiziksel olarak düşmesi normal. Özellikle İlhan hocadan sonra o kompakt Konyaspor'dan eser yok." dedi.

"İLHAN HOCA OLSA BÖYLE OLMAZDI"

"İLHAN HOCA OLSA BÖYLE OLMAZDI"

"Bu aradan sonra mental ve fiziksel olarak herkesin düşüşü normaldir. İlhan hocadan sonra kompakt Konyaspor'dan eser yok. İlhan hoca olmuş olsa sezona dolu dolu başladığı dönemdeki kadar en azından şiddetli baskı uygulaması, ve topla oynamalar 80'lere çıktı birara Fenerbahçe ve Fenerbahçe bu kadar rahat olmazdı"

"KONYA ÇOK DEMORALİZE"

"KONYA ÇOK DEMORALİZE"

"Kadro kalitesi düşük olduğu için Konyaspor'da ve çok demoralizeler. Konyaspor bir ekol yerleştirmişti. İsmail hoca, Aykut hoca ve İlhan hoca. Şimdi o kalmadı artık ve uzun zamandır da kazanamadıkları için demoralize Konyaspor."

"MAÇ DÖNSE 20 YIL KONUŞURDUK"

"MAÇ DÖNSE 20 YIL KONUŞURDUK"

"Oyuna o kadar tempolu başladı ki Fenerbahçe üst üste toplar kazanıp penaltıyla öne geçtiler. 22'de kırmızı kart olunca Konyaspor çok uzun süre 10 kişi oynadı. 1-0 riskli skor ama durum böyle olunca Konyaspor'un maçı çevirmesi çok zorlaştı. Çevirseydi 20 yıl geçse de konuşacağımız bir maç olurdu"

"JESUS'UN DEDİĞİ OLDU"

"JESUS'UN DEDİĞİ OLDU"

"Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de"

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