Rıdvan Dilmen galibiyeti değerlendirirken, bombayı patlattı! "Arda Güler'i istiyorlar"

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe erteleme maçında sahasında Konyaspor'u konuk ederken, mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadeleyi 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Konyaspor karşılaşmadan puansız ayrılırken, mücadelenin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Öte yandan Dilmen, mücadelede bugün 18 yaşına giren ve Başkan Ali Koç'un maç öncesi sahada sarılarak kutladığı Arda Güler için de aldığı bir duyumu açıkladı.
Fenerbahçe'nin sezon adeta yeni başlamış gibi sahada istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Dilmen "Fenerbahçe'de bir sezon başı isteği ve top rakipteyken oyununu gördüm. Fenerbahçe'nin bir artısı bu. Maçı garantiye alması için Crespo-Arao değişikliği yapması lazım. Bence Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü diye düşünüyorum." dedi. "İlhan hocanın takımından eser yok" Konyaspor'un İlhan Palut döneminden çok uzakta bir görüntü çizdiğini vurgulayan Dilmen "Verilen aradan sonra herkesin metal olarak, fiziksel olarak düşmesi normal. Özellikle İlhan hocadan sonra o kompakt Konyaspor'dan eser yok." dedi.
"Bu aradan sonra mental ve fiziksel olarak herkesin düşüşü normaldir. İlhan hocadan sonra kompakt Konyaspor'dan eser yok. İlhan hoca olmuş olsa sezona dolu dolu başladığı dönemdeki kadar en azından şiddetli baskı uygulaması, ve topla oynamalar 80'lere çıktı birara Fenerbahçe ve Fenerbahçe bu kadar rahat olmazdı"
"Kadro kalitesi düşük olduğu için Konyaspor'da ve çok demoralizeler. Konyaspor bir ekol yerleştirmişti. İsmail hoca, Aykut hoca ve İlhan hoca. Şimdi o kalmadı artık ve uzun zamandır da kazanamadıkları için demoralize Konyaspor."
"Oyuna o kadar tempolu başladı ki Fenerbahçe üst üste toplar kazanıp penaltıyla öne geçtiler. 22'de kırmızı kart olunca Konyaspor çok uzun süre 10 kişi oynadı. 1-0 riskli skor ama durum böyle olunca Konyaspor'un maçı çevirmesi çok zorlaştı. Çevirseydi 20 yıl geçse de konuşacağımız bir maç olurdu"
"Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de"