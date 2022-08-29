Rıdvan Dilmen Jesus'a esti gürledi! Arda Güler...

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini almış oldu. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'a eleştirilerde bulundu. Dilmen yaptığı yorumda "Hocayı bazı oyuncular yanıltıyor" derken, "Arda Güler'in oynamamasını anlamıyorum" şeklinde konuştu. İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O YORUMLARI:

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka."



"Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı."

"Jorge Jesus'un yapması gereken sol beke Alioski'yi koyup Lincoln'u ön tarafa çekmek. Zajc ve Arao'ya çok yük biniyor, oyunun devamında Crespo'ya da ihtiyaç olacak."

"Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?"