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  4. Rıdvan Dilmen, önümüzdeki yıl uygulanacak yeni kupa formatını duyurdu!

Rıdvan Dilmen, önümüzdeki yıl uygulanacak yeni kupa formatını duyurdu!

08.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Süper Lig için ortaya atılan play-off sistemiyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yeni yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Dilmen'in iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kupada gruplu sisteme geçileceğini söyleyen Dilmen tüm detayları paylaştı.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacağı iddia edilen yeni lig formatıyla ilgili TV 8.5'ta açıklamalarda bulundu.

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"PLAY-OFF ASKIYA ALINMIŞ"

"PLAY-OFF ASKIYA ALINMIŞ"

Play-off sistemi için konuşan Dilmen, "Play-off askıya alınmış. Toplantıda kulüplerin neredeyse tamamı istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

KUPADA TAKIM SAYISI DÜŞÜYOR

KUPADA TAKIM SAYISI DÜŞÜYOR

Dilmen, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. Daha iyi" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUP SİSTEMİ

TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUP SİSTEMİ

Türkiye Kupası'nda grup sistemine geçiş yapılacağını iddia eden Dilmen, "6 tane 4 takımlı gruplar. Grupta 3 maç oynayacaklar. Sonra da çeyrek final, yarı final ve final." dedi.

YABANCI SINIRI DE DEĞİŞİYOR

YABANCI SINIRI DE DEĞİŞİYOR

"Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İster 11 tane oynat, ister 5 tane oynat. Bence ekonomik olarak da fena değil. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26'ya ek olarak da..." açıklamasını yaptı.

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