Rıdvan Dilmen, önümüzdeki yıl uygulanacak yeni kupa formatını duyurdu!

YABANCI SINIRI DE DEĞİŞİYOR

"Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İster 11 tane oynat, ister 5 tane oynat. Bence ekonomik olarak da fena değil. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26'ya ek olarak da..." açıklamasını yaptı.