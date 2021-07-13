Rihanna kiracı arıyor! 80 bin dolar ödeyecek kiracı kim olacak?

Ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills’teki malikanesine kiracı arıyor. Ancak bu lüks mülkü kiralamanın bedeli bir hayli yüksek. 33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evini, aylığı 80 bin dolardan kiraya verecek.

İŞTE RİHANNA'NIN LÜKS EVİ

Kendisi bir yan evde oturan Rihanna’nın kiraya vermek istediği evinin yakınında Paul McCartney gibi ünlü yıldızlar da yaşıyor.

700 metrekare büyüklüğündeki evin yedi yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.

Terası, havuzu, spa’sı, spor salonu olan evi Rihanna geçen yıl 13,8 milyon dolara satın almıştı.

Malikanenin önceki sahibi, I Dream of Jeannie dizisinin yaratıcısı Sidney Sheldon‘ın kızıydı.