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  4. Rihanna kiracı arıyor! 80 bin dolar ödeyecek kiracı kim olacak?

Rihanna kiracı arıyor! 80 bin dolar ödeyecek kiracı kim olacak?

13.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, geçen yıl 13,8 milyon dolara satın aldığı lüks malikanesini 80 bin dolara kiraya veriyor. Şimdi herkes 80 bin dolar ödeyecek kiracı kim olacak merak ediyor.

Ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills’teki malikanesine kiracı arıyor. Ancak bu lüks mülkü kiralamanın bedeli bir hayli yüksek.

33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evini, aylığı 80 bin dolardan kiraya verecek.

İŞTE RİHANNA'NIN LÜKS EVİ

Kendisi bir yan evde oturan Rihanna’nın kiraya vermek istediği evinin yakınında Paul McCartney gibi ünlü yıldızlar da yaşıyor.
700 metrekare büyüklüğündeki evin yedi yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.
Terası, havuzu, spa’sı, spor salonu olan evi Rihanna geçen yıl 13,8 milyon dolara satın almıştı.
Malikanenin önceki sahibi, I Dream of Jeannie dizisinin yaratıcısı Sidney Sheldon‘ın kızıydı.
Rihanna 2017 yılında Fenty Beauty isimli kozmetik markasının yakaladığı başarıyla sadece müzik sektörünü değil güzellik sektörünü de kasıp kavurmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye kirada oturuyor onu anlamadım ????
şimdi tam tayin dönemi ev burda olsa tutulurdu...

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