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  4. Rihanna'nın hamile pozu olay oldu! İpli bluzüyle sevgilisine...

Rihanna'nın hamile pozu olay oldu! İpli bluzüyle sevgilisine...

12.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile bebek sevinci yaşayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, katıldığı bir moda etkinliğinde tercih ettiği kıyafetle büyüyen karnını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı.

RIHANNA'DAN HAMİLELİK POZU

Geçtiğimiz günlerde, gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

MODA ETKİNLİĞİNE KATILDI

MODA ETKİNLİĞİNE KATILDI
Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.
33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir 'hamile' kıyafeti giydi.

UZUN SÜRE POZ VERDİLER

UZUN SÜRE POZ VERDİLER
Güzel şarkıcıyı sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı, ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.
Öte yandan Rihanna, önceki günlerde kural bozarak 120 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaşmış, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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