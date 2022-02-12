Rihanna'nın hamile pozu olay oldu! İpli bluzüyle sevgilisine...

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı.

RIHANNA'DAN HAMİLELİK POZU

Geçtiğimiz günlerde, gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

MODA ETKİNLİĞİNE KATILDI Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.

33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir 'hamile' kıyafeti giydi.

UZUN SÜRE POZ VERDİLER Güzel şarkıcıyı sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı, ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.