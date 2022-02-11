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  4. Rihanna yine göbeği açıkta! Hamilelik tarzıyla olay oldu

Rihanna yine göbeği açıkta! Hamilelik tarzıyla olay oldu

11.02.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna belirginleşen karnını ve irileşen göğüslerini ortaya çıkaran tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Rihanna'nın hamile olduktan sonra iddialı olan tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

ASAP Rocky ile uzun süreli arkadaşlığı aşka dönüşen Rihanna, bol kıyafetleriyle dikkat çekiyordu. Hamilelik iddialarına sessiz kalan ünlü şarkıcı, New York'ta sevgilisiyle verdiği pozlarla hamileliği ilan etmişti.

RIHANNA'NIN YİNE GÖBEĞİ AÇIKTA

Hamileliği çok seven Rihanna, yeni tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
ABD sokaklarında her gün farklı kıyafetiyle boy gösteren karnı burnundaki Rihanna, akşam yemeğine giderken paparazzilere yakalandı.
Sürekli göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı, gebelik tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Kürklü montunun önünü açan Rihanna, içine altın renkli bustiyer giyerek hamile olduğunu New York'ta bir daha ilan etmiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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