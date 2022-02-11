Rihanna yine göbeği açıkta! Hamilelik tarzıyla olay oldu

ASAP Rocky ile uzun süreli arkadaşlığı aşka dönüşen Rihanna, bol kıyafetleriyle dikkat çekiyordu. Hamilelik iddialarına sessiz kalan ünlü şarkıcı, New York'ta sevgilisiyle verdiği pozlarla hamileliği ilan etmişti.
RIHANNA'NIN YİNE GÖBEĞİ AÇIKTA
Hamileliği çok seven Rihanna, yeni tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
ABD sokaklarında her gün farklı kıyafetiyle boy gösteren karnı burnundaki Rihanna, akşam yemeğine giderken paparazzilere yakalandı.
Sürekli göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı, gebelik tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Kürklü montunun önünü açan Rihanna, içine altın renkli bustiyer giyerek hamile olduğunu New York'ta bir daha ilan etmiş oldu.
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