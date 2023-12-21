SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rıza Çalımbay Alanyaspor mağlubiyeti sonrası oyuncuları suçladı: "Sen nasıl kalecisin, Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım!"

Rıza Çalımbay Alanyaspor mağlubiyeti sonrası oyuncuları suçladı: "Sen nasıl kalecisin, Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım!"

21.12.2023 23:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ederken mücadele konuk ekibin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Bu skor sonrası kameraların karşısına geçen Rıza Çalımbay beklenmedik ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında 1-0 öne geçse de mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son 3 haftada alınan mağlubiyetler taraftarın da tepkisini çekerken maçın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleri de geceye damga vurdu.

Oyuncularına sert bir şekilde yüklenen Çalımbay kaleci Mert için "Sen nasıl kalecisin" ifadelerini kullandı.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI
Canlı Skor

"KENDİ KENDİMİZE YENİLDİK!"

"KENDİ KENDİMİZE YENİLDİK!"

"Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok."

"DEVAMI GELMİYOR" 

"DEVAMI GELMİYOR" 

"Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor, niye göstermesin ki, gösteriyor ama devamı gelmiyor."

"HİÇBİR ŞEY YOK" 

"HİÇBİR ŞEY YOK" 

"Yenilen goller bizi mahvediyor. Golümüzü attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gol, kendi kalemize attığımız gol gibi. Öbürü geri pas veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor ve gol oluyor. Yani böyle... Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz, yapmışız etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok."

"NASIL DÜZELECEK?" 

"NASIL DÜZELECEK?" 

Nasıl düzelecek? Düzelecek. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... Mesela Gedson oynayabilirdi, oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değildi, oynayabilirdi. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin.

"GEDSON OYNAYABİLİRDİ" 

"GEDSON OYNAYABİLİRDİ" 

"Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay son dakika beşiktaş af Süper Lig maçı süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Milyonları yakından ilgilendiren değişiklik! Merkez Bankası'nın sitesinden duyuruldu

Milyonları yakından ilgilendiren değişiklik! Merkez Bankası'nın sitesinden duyuruldu

Son dakika: CHP'nin o kentlerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Çanakkale'de Muharrem Erkek sürprizi

Son dakika: CHP'nin o kentlerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Çanakkale'de Muharrem Erkek sürprizi

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Tribünler ıslıkladı, sosyal medya linçledi "Takımdan kovun!"

Tribünler ıslıkladı, sosyal medya linçledi "Takımdan kovun!"

Kötü gidiş sürüyor! Kartal 4 dakikada yıkıldı

Kötü gidiş sürüyor! Kartal 4 dakikada yıkıldı

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.